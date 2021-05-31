За три дня в Самарской области поймали 90 нетрезвых водителей

В Самарской области с 28 по 30 мая сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и зафиксировали более 2900 различных нарушений.

По данным регионального ГУ МВД, правоохранители обнаружили 90 водителей в состоянии опьянения, в том числе 40 - во время целенаправленных рейдов.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 27 автомобилистов без водительских прав. А за нарушение правил тонировки привлекли к ответственности 240 человек.