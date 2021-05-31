За три дня в Самарской области поймали 90 нетрезвых водителей

В Самарской области с 28 по 30 мая сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и зафиксировали более 2900 различных нарушений.
По данным регионального ГУ МВД, правоохранители обнаружили 90 водителей в состоянии опьянения, в том числе 40 - во время целенаправленных рейдов.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 27 автомобилистов без водительских прав. А за нарушение правил тонировки привлекли к ответственности 240 человек.
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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.