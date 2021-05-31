В Самаре повышенным давлением проверят тепловые сети от Центральной отопительной котельной

В срок с 1 по 14 июня 2021 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Центральной отопительной котельной.

В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Гагарина - ул. Митирева - ул. Ерошевского - ул. Мичурина - ул. Врубеля - 4-й проезд - ул. Гаражная - ул. Авроры - Московское шоссе - ул. Потапова - ул. Кольцевая - ул. Академика Платонова - ул. Ново-Садовая - ул. Сов. Армии - 5-я просека - 6-я просека - ул. Солнечная - ул. Губанова - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе - 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Авроры.

Проведение опрессовок предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей и позволяет энергетикам определять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов - тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.