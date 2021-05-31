В Самаре повышенным давлением проверят тепловые сети от Центральной отопительной котельной

В срок с 1 по 14 июня 2021 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Центральной отопительной котельной.
В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Гагарина - ул. Митирева - ул. Ерошевского - ул. Мичурина - ул. Врубеля - 4-й проезд - ул. Гаражная - ул. Авроры - Московское шоссе - ул. Потапова - ул. Кольцевая - ул. Академика Платонова - ул. Ново-Садовая - ул. Сов. Армии - 5-я просека - 6-я просека - ул. Солнечная - ул. Губанова - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе - 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Авроры.
Проведение опрессовок предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей и позволяет энергетикам определять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов - тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.