Адвоката из Самары осудили за покушение на мошенничество

В Самаре суд вынес приговор члену Самарской областной коллегии адвокатов, которую признали виновной в покушении на мошенничество, сообщает региональное СУ СК РФ.

В сентябре 2020 г. адвокат получила от женщины 800 тыс. руб. и обещала передать их судье за назначение минимального наказания сыну этой женщины, которого уличили в незаконном обороте наркотиков.

Суд назначил адвокату год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.