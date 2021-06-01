В Самаре на две недели отключена горячая вода

В Самаре с 1 по 14 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей от Центральной отопительной котельной.

В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Гагарина — ул. Митирева — ул. Ерошевского — ул. Мичурина — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Авроры — Московское шоссе — ул. Потапова — ул. Кольцевая — ул. Академика Платонова — ул. Ново-Садовая — ул. Сов.Армии — 5 просека — 6 просека — ул. Солнечная — ул. Губанова — ул. Ново-Садовая — ул. Ново-Вокзальная — Московское шоссе — 22 Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Авроры.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.