Сотрудники "СКС" за ночь устранили прорыв трубопровода в центре Самары

Во вторник, 1 июня, в 5:50 были закончены ремонтные работы на месте прорыва трубопровода ХВС диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Вилоновская и Галактионовская. Воду подали потребителям. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ООО "СКС".

Напомним, вчера 18:00 очевидцы сообщили о том, что в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской из-под асфальта на проезжую часть вытекает холодная вода. Потоки текли в направлении улицы Красноармейской.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс, на место происшествия выехали несколько аварийных бригад. В итоге выяснилось, что произошел технологический сбой - прорыв трубопровода диаметром 300 мм напротив дома №141 по ул. Галактионовской.

Примерно в 20:00 ремонтники перекрыли трубопровод холодного водоснабжения, подача воды была прекращена в 30 домов по ул. Галактионовской.

В пресс-службе "СКС" отметили, что ремонт продолжался всю ночь. Последствия прорыва устранили, в 5:50 1 июня воду подали всем потребителям.