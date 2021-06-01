Сотрудники "СКС" за ночь устранили прорыв трубопровода в центре Самары

Во вторник, 1 июня, в 5:50 были закончены ремонтные работы на месте прорыва трубопровода ХВС диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Вилоновская и Галактионовская. Воду подали потребителям. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ООО "СКС".
Напомним, вчера 18:00 очевидцы сообщили о том, что в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской из-под асфальта на проезжую часть вытекает холодная вода. Потоки текли в направлении улицы Красноармейской.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс, на место происшествия выехали несколько аварийных бригад. В итоге выяснилось, что произошел технологический сбой - прорыв трубопровода диаметром 300 мм напротив дома №141 по ул. Галактионовской.
Примерно в 20:00 ремонтники перекрыли трубопровод холодного водоснабжения, подача воды была прекращена в 30 домов по ул. Галактионовской.
В пресс-службе "СКС" отметили, что ремонт продолжался всю ночь. Последствия прорыва устранили, в 5:50 1 июня воду подали всем потребителям.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.