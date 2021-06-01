Облсуд направил на новое рассмотрение дело двух возможных сообщников "наркогруппы" Балу

В понедельник, 31 мая, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила постановление Промышленного райсуда от 18 марта о возврате в прокуратуру уголовного дела обвиняемых в незаконном обороте наркотиков Виктора Ворожбита и Николая Иванушкина и направила дело на новое судебное разбирательство. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело, в связи с которым оба самарца оказались на скамье подсудимых, было возбуждено более 10 лет назад в отношении нескольких жителей Самары, причисляемых к группировке наркодельцов. Преступную группу возглавлял ныне 52-летний самарец Сергей Лобин, известный в криминальных кругах как Балу.

По версии следствия, разветвленная наркоторговая сеть несколько лет снабжала запрещенными веществами сотни самарских наркоманов и приносила ее участникам громадные доходы. В 2006 г. группой Лобина занялись самарское УФСБ и управление собственной безопасности ГУВД области. Целый год силовики прослушивали разговоры подозреваемых, собирали материалы и в октябре 2007 г. провели первые задержания.

Тогда в 15 микрорайоне были задержаны Наиля Гиниятуллина и два ее сына, Руслан и Ринат. В подсобке их квартиры оперативники обнаружили более 2,5 кг героина. Одновременно УФСБ взяли под стражу пятерых офицеров милиции и наркополицейских, которых подозревали в крышевании группировки.

Главный же фигурант дела - Лобин - был задержан в начале 2008 г. в одном из самарских ресторанов. Через полгода суд дал санкцию на арест его предполагаемого "куратора" - подполковника полиции Игоря Александрова, который служил заместителем начальника оперативного бюро областного УФСКН.

По версии следствия, Лобин был информатором подполковника, входил в агентурную сеть, а затем Балу стал платить офицеру за покровительство по 100 тыс. руб. в месяц и более.

По версии следствия, фигуранты сбывали за месяц 10-15 кг героина. При этом им приходилось "выкупать" у милиционеров и наркополицейских своих задержанных сбытчиков. В зависимости от иерархического положения участника группировки, за него платили от 30тыс. до 150 тыс. рублей. В то же время своих конкурентов наркодельцы сдавали в руки прикормленных правоохранителей, помогая тем улучшать показатели работы.

Всего по делу было арестовано более десятка человек, некоторые из членов группы были объявлены в федеральный розыск. В числе обвиняемых оказались семь правоохранителей, которым вменили превышение должностных полномочий и получение взяток, а также восемь безработных граждан, в том числе две женщины.

Суд над преступным сообществом начался 11 сентября 2009 г. и проходил с участием присяжных. 80 томов уголовного дела были засекречены, судебное следствие велось в закрытом режиме.

На суде присяжные оправдали Игоря Александрова и 31-летнего бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСКН Антона Мартынова, которым следствие предъявило обвинение в создании и участии в преступном сообществе, и 33-летнего Андрея Терехина, обвиненного в получении взятки.

Балу получил 23 года лишения свободы с конфискацией имущества. Бывшие офицеры были приговорены: Рамиль Шарамеев и Антон Ананьев - к девяти годам, Игорь Дюжков - к восьми годам. Условными сроками отделались Александр Саушев (три года) и Алексей Байрамов - два с половиной года.

Осужденные обжаловали приговор в вышестоящую инстанцию. В январе 2011 г. Верховный Суд отменил решение областного суда и направил дело на новое рассмотрение.

На этот раз коллегия присяжных оправдала пятерых бывших офицеров, а главное, посчитала недоказанным создание Лобиным и Александровым преступного сообщества. Также присяжные высказались против конфискации имущества Сергея Лобина, признав его заслуживающим снисхождения. Последний же "заработал" четыре дорогие иномарки (Porsche Cayenne, Lexus LX 470, Toyota Land Cruiser, Toyota RАV4), а также квартиру в жилом комплексе "Ладья", которую оформил на имя дочери.

В результате судья приговорил Лобина к 19 годам лишения свободы, шестеро получили по четыре-пять лет лишения свободы.

Представшие в 2021 г. перед Промышленным районным судом Виктор Ворожбит и Николай Иванушкин, по версии следствия, тоже могли иметь отношение к незаконному обороту наркотиков вместе с ранее осужденными Лобиным и его подельниками. Тем более что одной из осужденных тогда являлась Юлия Ворожбит - супруга Виктора Ворожбита.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс его адвокат Сергей Богородицкий, сам Виктор Ворожбит ранее работал в милиции, но на момент вменяемых Лобину и его подельникам преступлений он уже уволился из органов. Как пояснил адвокат, более 10 лет назад, когда шло следствие по делу Лобина, Ворожбита вызывали на допрос, но какой-либо меры пресечения у него не было. Он спокойно жил и работал.

Однако позже выяснилось, что следствие тоже считало его причастным к деятельности наркосбытчиков. Но по каким-то причинам правоохранители не оповестили его о подозрениях. Тем не менее материалы в отношении Виктора Ворожбита были выделены в отдельное производство, а сам он был объявлен в федеральный розыск. Он об этом ничего не знал, со временем переехал в Московскую область, где спокойно жил и работал в некоммерческом благотворительном фонде содействия помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, директором по связям с общественностью. Но в декабре 2019 г. его задержали полицейские.

Стражи порядка привезли Виктора Ворожбита в Самару и уже тут ему сообщили, что он задержан по подозрению в причастности к участию в ОПС и незаконному обороту наркотиков в рамках уголовного дела Лобина и его подельников.

В декабре 2019 г. суд отправил Ворожбита под стражу. Меру пресечения ему потом неоднократно продлевали. Он и сейчас находится в СИЗО.

"Я пытался оспорить заключение моего подзащитного под стражу и всякий раз оспаривал продление его ареста, но суды отказывали в удовлетворении моих ходатайств", - говорит Сергей Богородицкий.

Во время следствия, по словам адвоката, с его подзащитного сняли обвинение в участии в преступном сообществе и при передаче дела в суд в конце 2020 г. предъявили обвинение лишь в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).

По словам адвоката, второй фигурант дела Николай Иванушкин тоже долгие годы числился в федеральном розыске по делу Сергея Лобина и не знал об этом. Он жил в Самарской области и даже какое-то время работал в гараже областной администрации. Сейчас мужчина является подсудимым по делу вместе с Виктором Ворожбитом и находится под домашним арестом.

По окончании расследования уголовное дело Ворожбита и Иванушкина рассмотрел Промышленный районный суд Самары. 18 марта после четырех заседаний судья вынесла постановление о возвращении его в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушением УПК.

"Мы определились с порядком слушания дела, по датам и уже были готовы к длительному процессу, который был расписан примерно на три месяца. Но по инициативе суда дело вернули в прокуратуру", - пояснил адвокат.

По словам Сергея Богорордицкого, суд принял такое решение в связи с тем, что не смог установить личность Виктора Ворожбита. Во-первых, в материалах дела нет его паспорта. Во-вторых, 22 апреля 2019 г. суд Промышленного района вынес постановление о признании его умершим.

Когда именно у Ворожбита пропал паспорт, сейчас точно не известно. Адвокат не исключает, что при задержании в Московской области, скорее всего, он у него был. Ведь оперативники должны были установить личность человека, которого задерживают. Сам Ворожбит фамилию не скрывал и даже при отсутствии при себе паспорта мог при задержании представиться своим именем. А постановление суда о признании его умершим имелось в материалах уголовного дела, но во время прошедших заседаний суд не запрашивал его. Вероятно, судья обнаружила это постановление при работе с материалами дела.

Сергей Богородицкий уточнил, что сейчас вопрос с постановлением Промышленного райсуда от 22 апреля 2019 г. о признании его подзащитного умершим уже снят. "Когда мама моего подзащитного узнала, что ее сын находится в СИЗО, она подала заявление в суд об отмене решения о признании его умершим, - пояснил адвокат. - И недавно Промышленный районный суд отменил постановление о признании Ворожбита умершим. То есть препятствие к рассмотрению уголовного дела судом устранено".

Постановление о возвращении дела в прокуратуру 23 марта обжаловала представитель гособвинения. 31 мая апелляционная инстанция облсуда отменила постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру и вернула его на новое судебное разбирательство в тот же Промышленный районный суд.