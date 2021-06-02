В Самаре Россельхозбанк выступил одним из спонсоров детского футбольного турнира

VII Детский турнир по мини-футболу на Кубок завода "Самарский Стройфарфор" прошел 28 мая и 1 июня 2021 года на стадионе "Волжские Зори". Одним из партнеров турнира выступил Россельхозбанк. В этом году в турнире участвовали 13 команд из разных районов Самарской области, 134 юных футболиста в возрасте 10-11 лет показали свой уровень спортивной подготовки и просто получили удовольствие от любимой игры. Главный приз - переходящий кубок из керамогранита - был вручен команде из Смышляевки, 2 место заняла команда из Усть-Кинельского района, 3 место - из села Сухая Вязовка. Победители получили подарки от партнеров турнира.

"Банк всегда готов поддержать мероприятия, направленные на развитие детского спорта, поэтому второй год мы выступаем партнером турнира. К тому же организатор турнира "Самарский Стройфарфор" сотрудничает с Россельхозбанком около четырех лет, это одно из крупнейших предприятий Самарской области. Замечательно, что бизнес поддерживает интерес детей к спорту и организует такие спортивные мероприятия. Для растущего детского организма занятия спортом - это залог здоровья, также спорт дисциплинирует и организует время. А футбол, в частности, учит взаимодействовать в команде, разделять с товарищами поражения и победы. Мы поздравляем всех участников турнира, независимо от того, какое место заняла команда, и желаем молодым футболистам новых побед", - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

Турнир стал для участников настоящим праздником. Ребята не только соревновались, но и посмотрели выступление футбольной фристайл-команды "FreeMagic", получили от них эксклюзивный мастер-класс по владению мячом. Всех ждал запланированный сюрприз - футбольный матч между ветеранами легендарного самарского клуба "Крылья Советов" и командой завода "Самарский Стройфарфор".

"И ребята, и сотрудники завода очень ждали этого турнира, ведь прошлый год был пропущен из-за пандемии. За это время команды успели сильно вырасти в профессиональном плане, и сегодня спортсмены радуют своими успехами и достижениями. Конечно, им важна поддержка. Мы благодарим всех партнеров нашего турнира и Россельхозбанк в отдельности за сотрудничество", - комментирует Павел Мисюля, генеральный директор ООО "Самарский Стройфарфор".