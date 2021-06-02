16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два футболиста из Тольятти поедут на Евро в составе сборной России Акционер "Крыльев Советов" отозвал иск к клубу СМИ: "Крылья Советов" арендуют полузащитника Артема Тимофеева "Крылья Советов" получили шесть номинаций от ФНЛ по итогам сезона Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Андрей Кислов

Футбол Спорт

В Самаре Россельхозбанк выступил одним из спонсоров детского футбольного турнира

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 316
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

VII Детский турнир по мини-футболу на Кубок завода "Самарский Стройфарфор" прошел 28 мая и 1 июня 2021 года на стадионе "Волжские Зори". Одним из партнеров турнира выступил Россельхозбанк. В этом году в турнире участвовали 13 команд из разных районов Самарской области, 134 юных футболиста в возрасте 10-11 лет показали свой уровень спортивной подготовки и просто получили удовольствие от любимой игры. Главный приз - переходящий кубок из керамогранита - был вручен команде из Смышляевки, 2 место заняла команда из Усть-Кинельского района, 3 место - из села Сухая Вязовка. Победители получили подарки от партнеров турнира.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Банк всегда готов поддержать мероприятия, направленные на развитие детского спорта, поэтому второй год мы выступаем партнером турнира. К тому же организатор турнира "Самарский Стройфарфор" сотрудничает с Россельхозбанком около четырех лет, это одно из крупнейших предприятий Самарской области. Замечательно, что бизнес поддерживает интерес детей к спорту и организует такие спортивные мероприятия. Для растущего детского организма занятия спортом - это залог здоровья, также спорт дисциплинирует и организует время. А футбол, в частности, учит взаимодействовать в команде, разделять с товарищами поражения и победы. Мы поздравляем всех участников турнира, независимо от того, какое место заняла команда, и желаем молодым футболистам новых побед", - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.

Турнир стал для участников настоящим праздником. Ребята не только соревновались, но и посмотрели выступление футбольной фристайл-команды "FreeMagic", получили от них эксклюзивный мастер-класс по владению мячом. Всех ждал запланированный сюрприз - футбольный матч между ветеранами легендарного самарского клуба "Крылья Советов" и командой завода "Самарский Стройфарфор".

"И ребята, и сотрудники завода очень ждали этого турнира, ведь прошлый год был пропущен из-за пандемии. За это время команды успели сильно вырасти в профессиональном плане, и сегодня спортсмены радуют своими успехами и достижениями. Конечно, им важна поддержка. Мы благодарим всех партнеров нашего турнира и Россельхозбанк в отдельности за сотрудничество", - комментирует Павел Мисюля, генеральный директор ООО "Самарский Стройфарфор".

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4