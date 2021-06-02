В Самару на гастроли приедет Астраханский театр оперы и балета

В июне в рамках федерального проекта "Большие гастроли" в Самару приедет Астраханский театр оперы и балета.

30 июня на сцене Самарского театра оперы и балета труппа представит один из своих лучших спектаклей - номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска", драматическую легенду Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста" (12+).

2 июля балетная труппа покажет премьеру - авторский балет Lе Pari (12+) на музыку Шопена. Постановку осуществил главный балетмейстер театра Дмитрий Гуданов. Спектакль посвящен биографии композитора Фридерика Шопена. Его произведения исполнит известный российский пианист Евгений Брахман.

Завершатся гастроли 3 июля гала-концертом "Шедевры советского балета" (12+). В него войдут самые интересные и яркие номера из знаковых советских балетов: Цезарь Пуни, "Диана и Актеон" (pas de deux), хореография Агриппины Вагановой; Мориц Мошковский, "Вальс", хореография Василия Вайнонена; Сергей Прокофьев, "Ромео и Джульетта" (сцена у балкона), хореография Леонида Лавровского; Петр Чайковский, "Щелкунчик" (pas de deux), хореография Василия Вайнонена; Сергей Рахманинов, "Рапсодия на тему Паганини", хореография Михаила Лавровского; Кристоф Глюк, "Мелодия", хореография Михаила Мессерера; Рикардо Дриго, "Талисман" (pas de deux), хореография Петра Гусева.

С ответными гастролями Самарский академический театр оперы и балета приедет в Астрахань 1 июля. Астраханцы увидят "Вечер балетов Владимира Бурмейстера", балет "Эсмеральда" и оперу "Севильский цирюльник".