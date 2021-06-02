В Самаре осудили группу телефонных мошенников

Ленинский районный суд Самары вынес приговор пятерым участникам телефонного мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2019 г. пять человек из офисного центра в Мытищах звонили жертвам и убеждали, что по решению суда те должны получить компенсацию 380 тыс. руб. за приобретенный ранее некачественный товар. Только вот для получения денег якобы требовалось оплатить страховку и другие расходы. Мошенники предлагали перевести им средства через платежную систему "Колибри". Когда злоумышленники получали деньг - звонить потерпевшим прекращали. В результате десяти потерпевшим был нанесен ущерб на общую сумму свыше 4,8 млн рублей.
Суд назначил участникам афер от трех до шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.