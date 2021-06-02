В Самаре осудили группу телефонных мошенников

Ленинский районный суд Самары вынес приговор пятерым участникам телефонного мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2019 г. пять человек из офисного центра в Мытищах звонили жертвам и убеждали, что по решению суда те должны получить компенсацию 380 тыс. руб. за приобретенный ранее некачественный товар. Только вот для получения денег якобы требовалось оплатить страховку и другие расходы. Мошенники предлагали перевести им средства через платежную систему "Колибри". Когда злоумышленники получали деньг - звонить потерпевшим прекращали. В результате десяти потерпевшим был нанесен ущерб на общую сумму свыше 4,8 млн рублей.

Суд назначил участникам афер от трех до шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.