В Самарской области построят четыре комплекса по переработке отходов

В Самарской области планируется возвести четыре крупных комплекса по переработке отходов. Механизмы реализации проектов при финансовой поддержке российского экологического оператора обсудили на ПМЭФ-2021, передает пресс-служба правительства региона.

В среду, 2 июня 2021 года, делегация Самарской области начала работу на Петербургском экономическом форуме, который продлится до 5 июня.

Первый вице-губернатор - председатель правительства нашего региона Виктор Кудряшов рассказал об итогах встреч и переговоров первого дня работы на ПМЭФ. Он отметил, что Петербургский форум - всегда очень эффективное и результативное мероприятие.

"Здесь встречаются представители крупнейших российских и мировых компаний, федеральных структур. Каждый раз делегация Самарской области формирует очень напряженный график встреч, - акцентировал внимание первый вице-губернатор. - У нас есть конкретные планы, конкретные вопросы, которые мы обсуждаем с нашими партнерами. Подобные форумы, конечно, очень интересны, эффективны и, безусловно, мы приедем отсюда со значительными результатами".

Важная новость, которой поделился глава самарского правительства, - регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, связанных с переработкой отходов. "Мы не так давно подали соответствующую заявку, и сегодня нам подтвердили, что вопрос будет решен положительно", - рассказал Виктор Кудряшов. Он добавил, что в рамках встречи с руководством Российского экологического оператора обсуждались вопросы реализации других важных для региона проектов: "Перед нами стоят серьезные задачи по строительству еще четырех крупных комплексов по переработке отходов. Сегодня мы обсудили механизмы реализации этих проектов при финансовой поддержке Российского экологического оператора. Я думаю, что сейчас они пойдут гораздо быстрее".