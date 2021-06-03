В Самарской области построят четыре комплекса по переработке отходов

В Самарской области планируется возвести четыре крупных комплекса по переработке отходов. Механизмы реализации проектов при финансовой поддержке российского экологического оператора обсудили на ПМЭФ-2021, передает пресс-служба правительства региона.
В среду, 2 июня 2021 года, делегация Самарской области начала работу на Петербургском экономическом форуме, который продлится до 5 июня.
Первый вице-губернатор - председатель правительства нашего региона Виктор Кудряшов рассказал об итогах встреч и переговоров первого дня работы на ПМЭФ. Он отметил, что Петербургский форум - всегда очень эффективное и результативное мероприятие.
"Здесь встречаются представители крупнейших российских и мировых компаний, федеральных структур. Каждый раз делегация Самарской области формирует очень напряженный график встреч, - акцентировал внимание первый вице-губернатор. - У нас есть конкретные планы, конкретные вопросы, которые мы обсуждаем с нашими партнерами. Подобные форумы, конечно, очень интересны, эффективны и, безусловно, мы приедем отсюда со значительными результатами".
Важная новость, которой поделился глава самарского правительства, - регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, связанных с переработкой отходов. "Мы не так давно подали соответствующую заявку, и сегодня нам подтвердили, что вопрос будет решен положительно", - рассказал Виктор Кудряшов. Он добавил, что в рамках встречи с руководством Российского экологического оператора обсуждались вопросы реализации других важных для региона проектов: "Перед нами стоят серьезные задачи по строительству еще четырех крупных комплексов по переработке отходов. Сегодня мы обсудили механизмы реализации этих проектов при финансовой поддержке Российского экологического оператора. Я думаю, что сейчас они пойдут гораздо быстрее".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.