Российский государственный архив в Самаре проводит сетевую акцию #ЧитаемДокументыоВойне

Российский государственный архив в Самаре во второй раз выступит организатором проекта, в котором будут представлены аудиопубликации документов по теме Великой Отечественной войны. Акция пройдет с 15 по 22 июня 2021 г. на официальной странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте" в ознаменование Дня памяти и скорби и 80-летия начала Великой Отечественной войны.

К участию в проекте приглашены архивы, музеи, библиотеки - хранители документального наследия. Присоединиться к акции можно на странице мероприятия, опубликовав аудиозапись документа с краткой исторической справкой и иллюстративным материалом.

РГА в Самаре готовит тематическую подборку документов, которые представят величайшую трагедию ХХ века как победу мысли и духа человека, неустанную работу в тылу и каждодневный фронтовой подвиг. Научно-технические документы, воспоминания и письма архивной коллекции участников - ветеранов Великой Отечественной войны - будут звучать в исполнении архивистов и приглашенных гостей.

Найти аудиозаписи документов можно будет по хештегу #ЧитаемДокументыоВойне2021.

О своем участии уже заявили Российский государственный архив научно-технической документации (Москва), Государственный архив Республики Татарстан, Национальные архивы Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Карелия, государственные архивы Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Костромской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тверской, Томской, Ульяновской, Ярославской областей и др.

По итогам акции планируется издание сборника аудиозаписей всех документов.

В 2020 г., в год 75-летия Великой Победы, архив впервые выступил с инициативой "дать голос" документам и представил "ВКонтакте" цикл аудиозаписей к трем знаменательным и памятным датам - 9 мая, 22 июня и 3 сентября. На официальной странице архива "ВКонтакте" были представлены 17 выдержек из документов, прочитанных сотрудниками и партнерами РГА в Самаре. Проект получил большой отклик архивистов и пользователей архивной информации. С проектом 2020 г. можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/wall-193318514.