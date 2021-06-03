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Банк "Открытие" и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и Волгоградская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В рамках соглашения банк "Открытие" готов финансировать региональный и муниципальные бюджеты, а также участвовать в выпуске облигационного займа Волгоградской области. Банк готов предоставлять кредиты и банковские гарантии на строительство и реконструкцию социальных объектов и участвовать в поиске инвесторов, застройщиков, в том числе на территории других субъектов.

Для повышения деловой активности банк "Открытие" совместно с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области продолжит поддерживать малый бизнес, участвовать в образовательных программах, бизнес-форумах, конференциях и реализовывать собственные развивающие проекты.

Михаил Задорнов, президент - председатель правления банка "Открытие": "Банк готов оказывать финансовую поддержку региону, в том числе по финансированию строительства проектов социального значения. Большое значение мы придаем проектам развития малого и среднего предпринимательства. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и внесет свой вклад в успешное развитие региона".

"Сегодня кредитный портфель банка на территории Волгоградской области составляет порядка 13 млрд рублей, кроме того, депозиты представлены на сумму 11 млрд рублей. Но это не предел - у нас есть дополнительные возможности для развития, - подчеркнул Андрей Бочаров, отдельно поблагодарив Михаила Задорнова за поддержку малого бизнеса региона. - В этот непростой год банк проявил свою социальную ответственность: принятые им решения позволили снизить в значительной части нагрузку на малое и среднее предпринимательство. Мы, со своей стороны, тоже выполнили ряд договоренностей - только поддержка МСП составила более 7 млрд рублей. Важно, что наши финансовые партнеры реализуют программы, направленные на поддержку не только бизнеса, но и социальной сферы. Мы уверены, что соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации инвестпроектов, оказания помощи и поддержки тем людям, кто в этом нуждается. Спасибо за такое отношение к людям, проживающим на территории Волгоградской области".

Услугами банка "Открытие" уже пользуются почти три тысячи предпринимателей Волгоградской области. В 2020 году в рамках поддержки пострадавших от пандемии субъектов МСП банк предоставил льготных кредитов на 167 млн рублей. Банк "Открытие" представлен девятью офисами в пяти населенных пунктах Волгоградской области.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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