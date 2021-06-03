Новобранцы спортивной роты ЦСКА примут военную присягу на площади Славы

В пятницу, 4 июня, в 11:00 на площади Славы у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" состоится торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих самарской спортивной роты ЦСКА.

Торжественное принятие присяги - важнейшее событие в жизни солдата, церемония, после которой новобранец становится полноценным военнослужащим российской армии.

Спортивные роты были возрождены в составе Вооруженных Сил РФ в 2013 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. Главная задача спортрот - дать перспективным спортсменам возможность пройти срочную службу без отрыва от тренировочного и соревновательного процессов. Сегодня в составе Вооруженных Сил РФ пять спортивных рот, одна из них - в нашем городе, все они функционируют под эгидой ЦСКА.

За восемь лет с момента возрождения спортивной роты ЦСКА в Самаре прошли военную службу более чем 700 спортсменов. За время срочной службы армейцы становились победителями и призерами российских и международных соревнований, завоевывая награды в копилку России и армейского клуба.

Среди призывников весеннего призыва 2021 года спортсмены - члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Юноши прибыли в Самару из регионов Центрального и Восточного военных округов. В их числе - призер Кубка и молодежного Первенства Европы по боксу Максим Стахеев (Челябинск), призер юниорского чемпионата мира по фристайлу Артем Шульдяков (Чусовой, Пермский край), победитель Первенства Европы по фехтованию Игорь Ганин (Новосибирск), призеры Первенства Европы по тхэквондо Иван Морозов (Иркутск) и Алексей Каратаев (Барнаул), призер Первенства Европы по санному спорту Матвей Пересторонин (Чусовой, Пермский край).

Среди призывников - представители Самарской области:

- победитель чемпионата России по шоссейному велоспорту Денис Савельев (Тольятти),

- бронзовый призер Чемпионата России по карате Кирилл Кузнецов (Тольятти),

- победитель Первенства России по легкой атлетике Олег Якушкин (Тольятти),

- бронзовый призер зимней Спартакиады России в танцах на льду Марк Волков (Тольятти),

- победитель Первенства России по легкой атлетике Дмитрий Тангаев (Чапаевск).