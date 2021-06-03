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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области стартует акция "На дачу - без долгов"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На старте сезона отпусков Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" запустил новую акцию "На дачу - без долгов". Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.

Главное условие для желающих участвовать в акции - отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате в июне потребления за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев - аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа - наборы для пикника.

"Многие горожане предпочитают провести летний отдых на даче, забыв о суете и мелких повседневных хлопотах. Чтобы не испортить себе долгожданные каникулы, мы советуем заранее урегулировать все вопросы по оплате тепловой энергии. Приятным бонусом для жителей региона, ставших участниками акции, будут полезные подарки для загородного отдыха", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

За новостями этой и других акций энергокомпании можно следить в разделе "Акции для клиентов" на официальном сайте samara.esplus.ru.

Гид потребителя

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