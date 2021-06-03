В Самарской области стартует акция "На дачу - без долгов"

На старте сезона отпусков Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" запустил новую акцию "На дачу - без долгов". Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.
Главное условие для желающих участвовать в акции - отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате в июне потребления за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев - аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа - наборы для пикника.
"Многие горожане предпочитают провести летний отдых на даче, забыв о суете и мелких повседневных хлопотах. Чтобы не испортить себе долгожданные каникулы, мы советуем заранее урегулировать все вопросы по оплате тепловой энергии. Приятным бонусом для жителей региона, ставших участниками акции, будут полезные подарки для загородного отдыха", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
За новостями этой и других акций энергокомпании можно следить в разделе "Акции для клиентов" на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.