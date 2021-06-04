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Театр Культура

САТОБ представил программу фестиваля Аллы Шелест-2021

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа ХХI фестиваля классического балета им. Аллы Шелест (6+), который в 2021 г. пройдет с 22 по 31 октября в Самаре под названием "Под сенью русского балета".

В программе - три концертные программы: "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера", "Время Долгушина", Шелест-гала "Grand pas Петипа" - и два спектакля: "Баядерка" и "Жизель".

В фестивале примут участие артисты балета Большого, Мариинского театров, Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Самарского академического театра оперы и балета.

Программа:

22 октября "Эпоха Чернышева. По страницам балетов Мастера" (6+).

Игорь Чернышев - советский, российский артист балета, балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1976 до 1995 г. работал главным балетмейстером Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, причем в 1991-1993 гг. являлся директором театра.

В первом отделении программы покажут сюиту из балета "Гусарская баллада", во втором - сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей "Спартак", "Ангара", "Поэма двух сердец", "Щелкунчик", "Маленький принц", "Золушка", номера в постановке Игоря Чернышева "Римский карнавал" на музыку Гектора Берлиоза и "Адажио" на музыку Томазо Альбинони.

24 октября "Баядерка" (6+).

27 октября "Время Долгушина" (6+).

Никита Долгушин - советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. С 1997 по 2006 г. возглавлял балетную труппу Самарского театра оперы и балета.

В программе вечера - одноактный балет "Павильон Армиды" и концертные номера. Хореография Никиты Долгушина.

29 октября "Жизель" (6+).

31 октября Шелест-гала "Grand pas Петипа" (6+).

В программе будут представлены сцены, дуэты и номера в хореографии Мариуса Петипа.

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Последние комментарии

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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