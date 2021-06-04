В Самарской области разыскивают подозреваемого в убийстве

В Сызранском районе Самарской области полиция разыскивает 60-летнего Андрея Рябухина, подозреваемого в убийстве, сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина, не имеющий определенного места жительства, скрылся от суда и сейчас объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщить об этом в МУ МВД России "Сызранское" по телефонам: (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или 112.