В Самаре пришвартуется уникальный музей инженерных войск на паромах

Уникальный музей инженерных войск Центрального военного округа на двух паромах, совершающий из Уфы в Волгоград самый протяженный в истории сплав по внутренним рекам России, пришвартуется 7 июня на речном вокзале Самары. С 12:00 его бесплатно смогут посетить все желающие.
Музей размещен на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005. Буксировка паромов обеспечивает 16 новейших инженерных катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году.
На демонстрационном пароме представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы и техника, в том числе роботы "Кобра" и "Скарабей".
Речной переход приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По пути следования понтонеры 1 июня останавливались в Ульяновске, также запланированы остановки в Самаре и Саратове. Незапланированные остановки по многочисленным просьбам жителей дважды были в Республике Татарстан: в Набережных Челнах и районном центре Актаныш.
К 22 июня подразделение прибудет в Волгоградское водохранилище. Здесь в День Памяти и Скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса "Мамаев курган" состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.
В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.
Последние комментарии
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.