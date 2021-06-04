В Самаре осудили неудавшихся "покровителей" игорного бизнеса

В Самаре суд вынес приговор двум бывшим полицейским, а также двум местным жителям, которых признали виновными в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Как установил суд, в январе 2019 г. пара самарцев решила открыть игровые клубы. Чтобы не возникало проблем, они решили договориться о покровительстве со стороны правоохранителей. Для этого "бизнесмены" обратились к Алексею Григорьеву и Алексею Матюнину, которые обещали регулярно передавать взятки нужным людям из полиции. При этом посредники фактически обманули "клиентов" и планировали большую часть денег забирать себе. Таким образом они присвоили более 2,4 млн рублей.

В июне 2019 г. посредники передали бывшим сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Самаре Евгению Сарматину и Вячеславу Кошкину взятку 350 тыс. рублей. При этом Кошкин, работавший старшим оперуполномоченным, не имел служебных полномочий и возможности содействовать взяткодателям. После получения денег Кошкина и Сарматина задержали сотрудники ФСБ.

В зависимости от роли участников этой истории обвиняли по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").

В результате суд приговорил Сарматина и Кошкина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Григорьеву и Матюнину по совокупности преступлений назначили три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.