В Самаре осудили неудавшихся "покровителей" игорного бизнеса

В Самаре суд вынес приговор двум бывшим полицейским, а также двум местным жителям, которых признали виновными в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Как установил суд, в январе 2019 г. пара самарцев решила открыть игровые клубы. Чтобы не возникало проблем, они решили договориться о покровительстве со стороны правоохранителей. Для этого "бизнесмены" обратились к Алексею Григорьеву и Алексею Матюнину, которые обещали регулярно передавать взятки нужным людям из полиции. При этом посредники фактически обманули "клиентов" и планировали большую часть денег забирать себе. Таким образом они присвоили более 2,4 млн рублей.
В июне 2019 г. посредники передали бывшим сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Самаре Евгению Сарматину и Вячеславу Кошкину взятку 350 тыс. рублей. При этом Кошкин, работавший старшим оперуполномоченным, не имел служебных полномочий и возможности содействовать взяткодателям. После получения денег Кошкина и Сарматина задержали сотрудники ФСБ.
В зависимости от роли участников этой истории обвиняли по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").
В результате суд приговорил Сарматина и Кошкина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Григорьеву и Матюнину по совокупности преступлений назначили три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.