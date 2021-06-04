Кассация признала незаконным продление домашнего ареста директору Поволжского государственного колледжа

В четверг, 3 июня, в Самаре Шестой кассационный суд признал незаконными продление домашнего ареста директору Поволжского государственного колледжа Владимиру Зацепину.

Решение о продлении меры пресечения вынесли еще в марте 2021 г., и адвокаты его обжаловали. В последние три месяца следствие вообще не просило для Зацепина мер пресечения.

"Это обстоятельство показывает безосновательность того, что моего подзащитного под надуманным предлогом полгода продержали под домашним арестом, - заявил Волга Ньюс адвокат Владимир Рахманов. - Якобы он мог оказать влияние на своих подчиненных, хотя вскоре после возбуждения уголовного дела Министерство образования области уволило его с должности директора".

Уголовное дело в отношении Зацепина возбудили в августе 2020 г., и с тех пор мужчина находился под домашним арестом. Сейчас, по уверению защиты, расследование стоит на месте, а дело "явно заволокичено".

"С одной стороны, Октябрьский районный суд уже не в первый раз вынес частное постановление в адрес следователя за волокиту, а с другой стороны, оставил нашего подзащитного под домашним арестом", - пояснил адвокат Андрей Карномазов.

Защита Зацепина также обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела. Якобы преподаватель Кузнецова под контролем правоохранителей пыталась дать взятку Зацепину, но тот от денег отказался. Их разговор зафиксирован. Адвокаты просили суд обязать следователя Советского межрайонного следственного отдела Святослава Опритова представить эту аудиозапись и стенограмму разговора.

"Нет ни одного объективного подтверждения намерения нашего подзащитного на получение взятки, - настаивает адвокат Карномазов. - Ошельмовать на словах можно любого, поэтому, прежде чем обвинять человека, нужны хоть какие-то объективные подтверждения. Нельзя обвинять директора колледжа на основании лишь одних голословных заявлений госпожи Кузнецовой, которая сама попалась оперативникам с получением денег за устройство девушек в колледж".

Напомним, Зацепин выиграл у министерства образования области иск о признании незаконным его увольнения, его восстановили в должности.