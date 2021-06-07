"Продавцу" водительских прав из Самары назначили штраф 1,5 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор Ивану Вознесенскому, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В сентябре 2020 г. Вознесенский получил 151 тыс. руб., которые должен был передать сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области и РЭО ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категорий "А", "В", "С", а также государственного удостоверения на право управления маломерным судном без экзаменов.
Суд назначил мужчине штраф 1,5 млн руб. в доход государства.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.