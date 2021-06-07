"Продавцу" водительских прав из Самары назначили штраф 1,5 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор Ивану Вознесенскому, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В сентябре 2020 г. Вознесенский получил 151 тыс. руб., которые должен был передать сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области и РЭО ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категорий "А", "В", "С", а также государственного удостоверения на право управления маломерным судном без экзаменов.

Суд назначил мужчине штраф 1,5 млн руб. в доход государства.