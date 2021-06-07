Самые недисциплинированные абоненты Фонда капремонта - госструктуры

Самые недисциплинированные плательщики сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов - государственные структуры, следует из отчета Фонда капитального ремонта Самарской области за первый квартал 2021 года. Так, уровень собираемости средств собственников помещений, находящихся в федеральной собственности, составил всего 30,77%.

Собираемость по помещениям из муниципальной и региональной собственности в первом квартале 2021 г. также оказалась невысокой - 61,49% и 72,3%, соответственно.

Жители же вносят платежи в фонд относительно исправно - 87,29%.

Основным должником из госструктур выступает Минобороны - 47,6 млн руб. с начала работы регионального Фонда капремонта. Далее следует Росимущество - 4 млн рублей.

Отметим, что из отчета фонда за 4 квартал 2020 г. следует, что муниципалы и регионалы обеспечили собираемость взносов, близкую к 100%, федеральные же структуры - лишь 56,5%.

В общей сложности за 1 квартал 2021 г. было начислено взносов на капремонт на 1,01 млрд рублей, собрано 989,4 млн рублей.