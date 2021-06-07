Самые недисциплинированные абоненты Фонда капремонта - госструктуры

Самые недисциплинированные плательщики сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов - государственные структуры, следует из отчета Фонда капитального ремонта Самарской области за первый квартал 2021 года. Так, уровень собираемости средств собственников помещений, находящихся в федеральной собственности, составил всего 30,77%.
Собираемость по помещениям из муниципальной и региональной собственности в первом квартале 2021 г. также оказалась невысокой - 61,49% и 72,3%, соответственно.
Жители же вносят платежи в фонд относительно исправно - 87,29%.
Основным должником из госструктур выступает Минобороны - 47,6 млн руб. с начала работы регионального Фонда капремонта. Далее следует Росимущество - 4 млн рублей.
Отметим, что из отчета фонда за 4 квартал 2020 г. следует, что муниципалы и регионалы обеспечили собираемость взносов, близкую к 100%, федеральные же структуры - лишь 56,5%.
В общей сложности за 1 квартал 2021 г. было начислено взносов на капремонт на 1,01 млрд рублей, собрано 989,4 млн рублей.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.