"ЕЭС-Гарант" оценил эффективность проекта в Октябрьске

Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" оценил эффективность реализации энергосервисного договора на модернизацию уличного освещения в Октябрьске. За первые четыре месяца действия контракта экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии составила 70%, или 2,7 млн рублей. Оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии.
Напомним, в декабре 2020 года компания установила 1652 современных энергосберегающих светильника в городском округе Октябрьск. Это позволило повысить надежность и качество уличного освещения для его жителей. Также благодаря проведенным работам потребление электроэнергии по итогам прошедших месяцев сократилось на 306,9 тыс. кВт/ч. Это позволит муниципалитету экономить ежегодно более 9 млн рублей.
В 2019-2020 годах Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" реализовал четыре проекта по модернизации уличного освещения. Помимо г.о. Октябрьск, энергосервисные договоры были заключены с Жигулевском и селами Екатериновка и Богатое. Общий размер экономии от контрактов с "ЕЭС Гарант" в Самарской области сегодня оценивается в 150 млн рублей.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.