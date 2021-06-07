"ЕЭС-Гарант" оценил эффективность проекта в Октябрьске

Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" оценил эффективность реализации энергосервисного договора на модернизацию уличного освещения в Октябрьске. За первые четыре месяца действия контракта экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии составила 70%, или 2,7 млн рублей. Оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии.

Напомним, в декабре 2020 года компания установила 1652 современных энергосберегающих светильника в городском округе Октябрьск. Это позволило повысить надежность и качество уличного освещения для его жителей. Также благодаря проведенным работам потребление электроэнергии по итогам прошедших месяцев сократилось на 306,9 тыс. кВт/ч. Это позволит муниципалитету экономить ежегодно более 9 млн рублей.

В 2019-2020 годах Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" реализовал четыре проекта по модернизации уличного освещения. Помимо г.о. Октябрьск, энергосервисные договоры были заключены с Жигулевском и селами Екатериновка и Богатое. Общий размер экономии от контрактов с "ЕЭС Гарант" в Самарской области сегодня оценивается в 150 млн рублей.