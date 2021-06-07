Самарчанка получила 10 лет колонии за попытку сбыть наркотики

В Самаре суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2019 г. ранее судимая женщина договорилась с кем-то, чью личность следствие не установило, что она будет расфасовывать наркотики и прятать их в тайниках в Тольятти. В итоге сбыть самарчанка ничего не успела, потому что ее задержали.

У задержанной изъяты три мобильника и ноутбук с фотографиями закладок, а также три банковские карты, весы свыше 36 г наркотика.

Женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.