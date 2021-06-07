Самарчанка получила 10 лет колонии за попытку сбыть наркотики

В Самаре суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В мае 2019 г. ранее судимая женщина договорилась с кем-то, чью личность следствие не установило, что она будет расфасовывать наркотики и прятать их в тайниках в Тольятти. В итоге сбыть самарчанка ничего не успела, потому что ее задержали.
У задержанной изъяты три мобильника и ноутбук с фотографиями закладок, а также три банковские карты, весы свыше 36 г наркотика.
Женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.