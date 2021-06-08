Житель Самарской области получил условный срок за посредничество во взяточничестве

В Красноярском районе Самарской области местного жителя Николая Иванова признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

В декабре 2020 г. он получил 92 тыс. руб., которые пообещал передать в качестве взятки сотрудникам РЭО ГИБДД за оформление водительского удостоверения категорий "В" и "С" без сдачи экзамена. После получения денег мужчину задержали.

Суд назначил Иванову два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.