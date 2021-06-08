Житель Самарской области получил условный срок за посредничество во взяточничестве

В Красноярском районе Самарской области местного жителя Николая Иванова признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.
В декабре 2020 г. он получил 92 тыс. руб., которые пообещал передать в качестве взятки сотрудникам РЭО ГИБДД за оформление водительского удостоверения категорий "В" и "С" без сдачи экзамена. После получения денег мужчину задержали.
Суд назначил Иванову два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.