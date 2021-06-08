Председателя садового товарищества из Самарской области осудили за покушение на убийство

Ставропольский районный суд вынес приговор 67-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на убийство, сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2018 г. в сторожке на въезде на территорию садового товарищества председатель товарищества во время ссоры несколько раз ударил ножом в грудь владельца одного из земельных участков. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

Подсудимый не признал вины и утверждал, что действовал в рамках необходимой обороны.

В итоге суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.