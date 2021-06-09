Энергетики определят "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает обслуживающие организации региона к участию в региональном конкурсе "Лучшие УК и ТСЖ". Десять коммунальных организаций, работающие в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получат подарки от энергетиков.
Участвовать в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". До 18 июля 2021 года все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу samara@esplus.ru. О себе требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.
Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, оприборенность квартир индивидуальными счетчиками ГВС.
Напомним, конкурс "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Победители акции в качестве подарков получили сертификаты на установку детских площадок, материалов и техники для обслуживания придомовых территорий. На данный момент установлено пять современных игровых комплексов в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти.
"Ставшая традицией акция "Лучшие УК и ТСЖ" еще раз привлекает внимание к такому важному вопросу, как качество и комфорт жизни в домах. Мы видим, что ответственность, профессионализм коллективов обслуживающих организаций влияют на атмосферу в МКД, уровень расходов ресурсов, степень удовлетворенности жильцов качеством всего комплекса ЖКХ. Важно поощрять такие компании, тиражировать их успешный опыт", - подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Акция пройдет в два этапа. По итогам первого, который завершится 20 сентября, конкурсная комиссия "ЭнергосбыТ Плюс" утвердит шорт-лист лидеров конкурса. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу ноября определят победителей конкурса 2021 года.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.