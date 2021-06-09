16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителей Самарской области приглашают поддержать проекты, заявленные от региона на всероссийский конкурс Budget4me.ru Госжилинспеция проверила качество работ по утеплению фасада ФКР разыграл два лота на капремонт домов на 500 млн рублей Долги по взносам в самарский Фонд капремонта выросли на 400 млн руб. за четыре месяца Самые недисциплинированные абоненты Фонда капремонта - госструктуры

ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики определят "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 244
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает обслуживающие организации региона к участию в региональном конкурсе "Лучшие УК и ТСЖ". Десять коммунальных организаций, работающие в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получат подарки от энергетиков.

Участвовать в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". До 18 июля 2021 года все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу samara@esplus.ru. О себе требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, оприборенность квартир индивидуальными счетчиками ГВС.

Напомним, конкурс "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Победители акции в качестве подарков получили сертификаты на установку детских площадок, материалов и техники для обслуживания придомовых территорий. На данный момент установлено пять современных игровых комплексов в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти.

"Ставшая традицией акция "Лучшие УК и ТСЖ" еще раз привлекает внимание к такому важному вопросу, как качество и комфорт жизни в домах. Мы видим, что ответственность, профессионализм коллективов обслуживающих организаций влияют на атмосферу в МКД, уровень расходов ресурсов, степень удовлетворенности жильцов качеством всего комплекса ЖКХ. Важно поощрять такие компании, тиражировать их успешный опыт", - подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Акция пройдет в два этапа. По итогам первого, который завершится 20 сентября, конкурсная комиссия "ЭнергосбыТ Плюс" утвердит шорт-лист лидеров конкурса. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу ноября определят победителей конкурса 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4