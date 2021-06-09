Энергетики определят "Лучшие УК и ТСЖ" Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает обслуживающие организации региона к участию в региональном конкурсе "Лучшие УК и ТСЖ". Десять коммунальных организаций, работающие в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получат подарки от энергетиков.

Участвовать в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". До 18 июля 2021 года все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу samara@esplus.ru. О себе требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, оприборенность квартир индивидуальными счетчиками ГВС.

Напомним, конкурс "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Победители акции в качестве подарков получили сертификаты на установку детских площадок, материалов и техники для обслуживания придомовых территорий. На данный момент установлено пять современных игровых комплексов в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти.

"Ставшая традицией акция "Лучшие УК и ТСЖ" еще раз привлекает внимание к такому важному вопросу, как качество и комфорт жизни в домах. Мы видим, что ответственность, профессионализм коллективов обслуживающих организаций влияют на атмосферу в МКД, уровень расходов ресурсов, степень удовлетворенности жильцов качеством всего комплекса ЖКХ. Важно поощрять такие компании, тиражировать их успешный опыт", - подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Акция пройдет в два этапа. По итогам первого, который завершится 20 сентября, конкурсная комиссия "ЭнергосбыТ Плюс" утвердит шорт-лист лидеров конкурса. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу ноября определят победителей конкурса 2021 года.