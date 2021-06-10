В Самарской области до конца года еще 27 социальных услуг переведут в электронный вид

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" еще 27 услуг, за предоставление которых отвечает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, будут переведены в электронный вид.
Среди них, в частности, - пособие по беременности и родам, пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.
Жителям областного центра стала доступна новая услуга в электронном виде - сведения из архивного отдела администрации города. Посредством портала www.gosuslugi.ru теперь можно получить справки о стаже работы, о заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа и другие сведения.
При этом человек сам решает, какой из трех вариантов получения ответа ему выбрать: документ можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуги, заказным письмом Почте России либо забрать готовые документы лично в архивном отделе администрации Самары.
Услуги в электронном виде позволяют сократить время на получение нужного документа с возможностью подачи заявления в удобное для себя время без посещения того или иного ведомства. Это обстоятельство немаловажно в период действующих ограничений, установленных в рамках мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Как отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, перевод социальных услуг, оказываемых населению, на "цифровые рельсы" значительно ускорит процесс их предоставления и упростит процедуру подачи документов. В конечном итоге это приведет к сокращению трудовых и временных затрат при предоставлении услуг гражданам.
Среди приоритетных задач по цифровизации услуг населению в 2021 году в департаменте информтехнологий и связи называют следующие:
- создание полезных сервисов для граждан;
- упрощение процессов подачи заявления в электронной форме;
- проработка использования результатов оказания услуг в электронной форме;
- повышение доли обращений в электронной форме за предоставлением госуслуг.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.