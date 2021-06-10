Пивовары будут курировать перспективных студентов

Накануне приемной кампании в "Самарском политехе" пивовары обсудили подготовку кадров для отрасли и договорились взять шефство над перспективными студентами.

В СамГТУ растет популярность профиля "Технология бродильных производств и виноделие". Это самый востребованный у студентов профиль в направлении "Продукты питания из растительного сырья" факультета пищевых производств. 2020 год из-за пандемии не показателен, а в 2019-м конкурс на направление "Продукты питания из растительного сырья" (37 бюджетных и 10 коммерческих мест) был большим, проходной балл составил 185.

Правда, декан факультета Владимир Бахарев отмечает, что только часть студентов приходит с четким желанием стать пивоваром или виноделом, некоторые идут за профессией по совету родителей либо просто за дипломом. В 2021 году будущим пивоварам нужно сдать русский, математику и физику или химию на выбор. Впрочем, все участники дискуссии - представители вуза и пивоваренных предприятий, в том числе пивовары "Балтики", "Русской охоты", пивоварен "Крафтовъ", "Богатое" и компании по продаже пивоваренного оборудования Bilek Filtry сошлись во мнении, что просто за дипломом вообще не стоит идти в вуз, так как само по себе его наличие никаких гарантий не дает.

"В любом случае, окончив вуз или техникум, специалист на самом старте карьеры выполняет техническую работу. Но если для сотрудника следовать инструкциям - все, на что он готов в профессиональном плане, то он так и останется у котла, и тогда действительно нет смысла получать высшее образование. Но оно поможет, если человеку интересен карьерный рост в профессии", - считает Александр Сукманов, пивовар частной пивоварни "Русская Охота". Для технической работы достаточно среднего специального образования, согласен Сергей Журавлев, эксперт по фильтрации компании Bilek Filtry. При этом он отмечает, что идеальный специалист в пивоварении должен владеть и знаниями по микробиологии, и Excel, и понимать в системах качества. И конечно, развивать эти знания проще, имея базу в виде высшего образования.

Пивовары сошлись во мнении, что высшее образование - это необходимое условие для роста и развития в профессии. Без образования, например, не построить карьеру на крупном производстве.

"Наличие высшего профильного образования - обязательное условие для пивовара "Балтики". Общее понимание микробиологии, физики и химии процессов, а также сам навык учиться, систематизировать знания и анализировать информацию способно дать базу, необходимую для профессионального развития и роста, так как пивовары на "Балтике" должны разбираться и в технологии, и в контроле качества, и в обслуживании оборудования, и постоянно учиться новому - отмечает Денис Панарин, главный пивовар филиала "Балтика-Самара". - Если к нам приходит заинтересованный в развитии сотрудник, перед ним открываются большие перспективы. С хорошим английским - практически безграничные возможности для международной карьеры в Carlsberg Group".

Чтобы поощрить интерес к профессии и мотивировать студентов на учебу, пивовары договорились о кураторстве проектной работы на базе профильной специальности в вузе. Проекты под кураторством пивоваров могут появиться в рамках учебной практики и трека "Технологическое предпринимательство" СамГТУ уже со следующего учебного года. "Проектная работа - отличный способ вовлечь студентов в актуальные производственные вопросы, познакомить с оборудованием и технологиями, а также иметь возможность выделить наиболее перспективных студентов для кадрового резерва", - считает начальник производственной лаборатории "Балтики-Самара", член ГАК факультета пищевых производств СамГТУ Алла Мурашкина.