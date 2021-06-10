Предприниматель из Самарской области получил условку за попытку подкупить полицейского

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на дачу взятки, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 г. правоохранители обнаружили, что продавец торгового павильона реализовала бутылку водки, не имевшую необходимых сопроводительных документов.

Обвиняемый предложил сотруднику полиции 19 тыс. руб., чтобы тот "закрыл глаза" на нарушение. Правоохранитель отказался от денег.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 38 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.