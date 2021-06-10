Предприниматель из Самарской области получил условку за попытку подкупить полицейского

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на дачу взятки, сообщает региональная прокуратура.
В марте 2021 г. правоохранители обнаружили, что продавец торгового павильона реализовала бутылку водки, не имевшую необходимых сопроводительных документов.
Обвиняемый предложил сотруднику полиции 19 тыс. руб., чтобы тот "закрыл глаза" на нарушение. Правоохранитель отказался от денег.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 38 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.