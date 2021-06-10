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Суды Происшествия

Предприниматель из Самарской области получил условку за попытку подкупить полицейского

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на дачу взятки, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 г. правоохранители обнаружили, что продавец торгового павильона реализовала бутылку водки, не имевшую необходимых сопроводительных документов.

Обвиняемый предложил сотруднику полиции 19 тыс. руб., чтобы тот "закрыл глаза" на нарушение. Правоохранитель отказался от денег.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 38 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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