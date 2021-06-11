В Самаре из-за ремонта теплотрасс изменили сроки ограничения движения транспорта на нескольких улицах

В Самаре скорректированы даты и время действия ограничительных мер в связи с техническим перевооружением теплотрасс на трех объектах.

Так, с 23:59 11 июня до 05:00 15 июня — по ул. Печерской на участке протяженностью 220 м в границах улиц Четвертый проезд и Ивана Булкина, включая перекресток с ул. Авроры;

— с 15:00 11 июня до 23:59 14 июня — по ул. Мориса Тореза в районе дома № 33 (на пересечении с ул. Мяги).

Таким образом, период действия ограничительных мер скорректирован в сторону уменьшения.

Вместе с тем с 23:59 11 июня до 05:00 15 июня движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 21 м, 22, 35, 39, 46, 56, 66, 96, 99, 215) будет организовано по временной схеме.

Кроме того, 11 июня в районе дома № 26 по проспекту Кирова начнется проведение ремонтных работ на теплосетевом объекте.

По информации городского Департамента транспорта, по этой причине временно — с 10:00 11 июня до 05:00 15 июня трамваи и троллейбусы перестанут ходить по проспекту Кирова на участке от Заводского шоссе до ул. Ветлянской. Они проследуют до узловых станций на Заводском шоссе и обратно.

Также будет ограничено движение всего автомобильного транспорта по направлениям:

— "в город" — с 15:00 11 июня до 05:00 15 июня;

— "из города" — с 00:00 11 июня до 04:00 17 июня.

Объезжать обозначенный участок рекомендуется по улицам Ветлянской, Кабельной, Береговой, Земеца.

В связи с этим трамваи маршрутов №№ 8, 25 будут следовать следующим образом: по проспекту Кирова — улице Железной Дивизии до остановочного пункта "Юнгородок" в оба направления.

Троллейбусы маршрутов №№ 8, 12, 13, 18 будут следовать по проспекту Кирова — улице Победы — улице Калинина — улице Вольской, а далее — по своим привычным маршрутам; аналогично — в обратном направлении.