В Самаре из-за ремонта теплотрасс изменили сроки ограничения движения транспорта на нескольких улицах

В Самаре скорректированы даты и время действия ограничительных мер в связи с техническим перевооружением теплотрасс на трех объектах.
Так, с 23:59 11 июня до 05:00 15 июня — по ул. Печерской на участке протяженностью 220 м в границах улиц Четвертый проезд и Ивана Булкина, включая перекресток с ул. Авроры;
— с 15:00 11 июня до 23:59 14 июня — по ул. Мориса Тореза в районе дома № 33 (на пересечении с ул. Мяги).
Таким образом, период действия ограничительных мер скорректирован в сторону уменьшения.
Вместе с тем с 23:59 11 июня до 05:00 15 июня движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 21 м, 22, 35, 39, 46, 56, 66, 96, 99, 215) будет организовано по временной схеме.
Кроме того, 11 июня в районе дома № 26 по проспекту Кирова начнется проведение ремонтных работ на теплосетевом объекте.
По информации городского Департамента транспорта, по этой причине временно — с 10:00 11 июня до 05:00 15 июня трамваи и троллейбусы перестанут ходить по проспекту Кирова на участке от Заводского шоссе до ул. Ветлянской. Они проследуют до узловых станций на Заводском шоссе и обратно.
Также будет ограничено движение всего автомобильного транспорта по направлениям:
— "в город" — с 15:00 11 июня до 05:00 15 июня;
— "из города" — с 00:00 11 июня до 04:00 17 июня.
Объезжать обозначенный участок рекомендуется по улицам Ветлянской, Кабельной, Береговой, Земеца.
В связи с этим трамваи маршрутов №№ 8, 25 будут следовать следующим образом: по проспекту Кирова — улице Железной Дивизии до остановочного пункта "Юнгородок" в оба направления.
Троллейбусы маршрутов №№ 8, 12, 13, 18 будут следовать по проспекту Кирова — улице Победы — улице Калинина — улице Вольской, а далее — по своим привычным маршрутам; аналогично — в обратном направлении.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.