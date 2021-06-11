Экс-директор лицея "Престиж" получил условный срок за мошенничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему директору лицея "Престиж" Вячеславу Косареву, которого признали виновным в крупном мошенничестве.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 2014 по 2015 г. Косарев предлагал родителям учеников вносить добровольные денежные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения. При этом поступившие средства - более 1 млн руб. - он обратил в свою пользу.

Суд назначил Косареву два года лишения свободы условно.