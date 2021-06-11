Экс-директор лицея "Престиж" получил условный срок за мошенничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему директору лицея "Престиж" Вячеславу Косареву, которого признали виновным в крупном мошенничестве.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 2014 по 2015 г. Косарев предлагал родителям учеников вносить добровольные денежные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения. При этом поступившие средства - более 1 млн руб. - он обратил в свою пользу.
Суд назначил Косареву два года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.