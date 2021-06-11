Житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела об оскорблении судьи

В Сызрани Самарской области местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за оскорбления судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 9 апреля 2021 г. подозреваемый, находившийся в следственном изоляторе и участвовавший по видеоконференцсвязи в судебном заседании, нецензурно оскорбил председательствующего судью.

Расследование уголовного дела продолжается.