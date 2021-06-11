"ЭнергосбыТ Плюс" назвал предприятия региона с высокой платежной дисциплиной

Накануне Дня России Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" составил список предприятий промышленности, строительства, машиностроения и металлургии региона, которые исправно исполняют свои обязательства перед поставщиками теплоресурсов. В него вошли 14 организаций Самарской области.

В числе промышленных предприятий с высокой платежной дисциплиной оказались АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", ПАО "ОДК-Кузнецов", ООО "Созвездие", АО "Щелковский завод ВДМ", ПАО "ФСК ЕЭС", ООО "ВЭТ", ООО "Самаратрансавто-2000", АО "СЗ ЭМИ", ОАО ПКК "Весна", АО "Самарская кабельная компания". В категории "Строительство и производство строительных материалов" энергетики выделили ЗАО "Самарский гипсовый комбинат". В разряде "Машиностроение и металлообработка" самым надежным партнером определен ПАО СЗ "Экран", в "Цветной металлургии" — АО "Арконик СМЗ", в пищевой промышленности — АО "Жигулевское пиво".

"Мы регулярно отмечаем надежных партнеров, клиентов, четко и в срок исполняющих свои договорные обязательства. Благодаря таким компаниям с высокой производственной и деловой культурой развивается и становится крепче экономика как города, региона, так и всей страны. Желаю процветания, достижений и роста трудовым коллективам производственных и промышленных предприятий Самарской области", — резюмировал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.