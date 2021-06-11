"ЭнергосбыТ Плюс" назвал предприятия региона с высокой платежной дисциплиной

Накануне Дня России Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" составил список предприятий промышленности, строительства, машиностроения и металлургии региона, которые исправно исполняют свои обязательства перед поставщиками теплоресурсов. В него вошли 14 организаций Самарской области.
В числе промышленных предприятий с высокой платежной дисциплиной оказались АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", ПАО "ОДК-Кузнецов", ООО "Созвездие", АО "Щелковский завод ВДМ", ПАО "ФСК ЕЭС", ООО "ВЭТ", ООО "Самаратрансавто-2000", АО "СЗ ЭМИ", ОАО ПКК "Весна", АО "Самарская кабельная компания". В категории "Строительство и производство строительных материалов" энергетики выделили ЗАО "Самарский гипсовый комбинат". В разряде "Машиностроение и металлообработка" самым надежным партнером определен ПАО СЗ "Экран", в "Цветной металлургии" — АО "Арконик СМЗ", в пищевой промышленности — АО "Жигулевское пиво".
"Мы регулярно отмечаем надежных партнеров, клиентов, четко и в срок исполняющих свои договорные обязательства. Благодаря таким компаниям с высокой производственной и деловой культурой развивается и становится крепче экономика как города, региона, так и всей страны. Желаю процветания, достижений и роста трудовым коллективам производственных и промышленных предприятий Самарской области", — резюмировал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.