Самарская область побила новый рекорд по осадкам

В Самарской области 13 июня был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Рекорд побил Безенчук, где выпало 39,4 мм дождя. Последний раз сильный дождь здесь был в 1971 г., показав уровень 21,2 мм.
В Самарской области 13 июня был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Рекорд побил Безенчук, где выпало 39,4 мм дождя. Последний раз сильный дождь здесь был в 1971 г., показав уровень 21,2 мм.
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Последние комментарии
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.