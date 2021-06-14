Самарская область побила новый рекорд по осадкам

В Самарской области 13 июня был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Рекорд побил Безенчук, где выпало 39,4 мм дождя. Последний раз сильный дождь здесь был в 1971 г., показав уровень 21,2 мм.