Кибардин получил одобрение по застройке на ул. Ново-Вокзальной

Компании Вадима Кибардина получили поддержку на публичных слушаниях по застройке территории бывшей военной части на ул. Ново-Вокзальной, сообщается в заключении слушаний.

Заявки на многоэтажное строительство подавали ООО "Вымпел" и ООО "В-Траст". Последнее просило утвердить отклонения в части сокращения парковочных мест — 0,3 на квартиру. Площадь застройки 1,3 тыс. кв. м и 6,45 тыс. кв. метров.

Ранее "Вымпел" затеял судебную тяжбу с областным минстроем, пытаясь таким образом получить разрешение на строительство. Ведомство отказывало, поскольку проектом предусмотрено 191 машино-место, но на участке жилого дома компания планировала разместить только 49. Суд встал на сторону минстроя, но кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.