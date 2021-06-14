Кибардин получил одобрение по застройке на ул. Ново-Вокзальной

Компании Вадима Кибардина получили поддержку на публичных слушаниях по застройке территории бывшей военной части на ул. Ново-Вокзальной, сообщается в заключении слушаний.
Заявки на многоэтажное строительство подавали ООО "Вымпел" и ООО "В-Траст". Последнее просило утвердить отклонения в части сокращения парковочных мест — 0,3 на квартиру. Площадь застройки 1,3 тыс. кв. м и 6,45 тыс. кв. метров.
Ранее "Вымпел" затеял судебную тяжбу с областным минстроем, пытаясь таким образом получить разрешение на строительство. Ведомство отказывало, поскольку проектом предусмотрено 191 машино-место, но на участке жилого дома компания планировала разместить только 49. Суд встал на сторону минстроя, но кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.
ООО "Вымпел", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление недвижимым имуществом. Выручка в 2020 г. составила 1,5 млн руб., чистая прибыль - 415 тыс. рублей. Владелец компании - Вадим Кибардин.
ООО "В-Траст" учреждено в 2017 г. с уставным капиталом 86,03 млн рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление недвижимым имуществом. Владельцем также выступает Вадим Кибардин. Выручка в 2020 г. - 46,56 млн руб., чистая прибыль - 43,66 млн рублей.