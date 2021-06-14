16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кибардин получил одобрение по застройке на ул. Ново-Вокзальной Власти Самары собираются капитально отремонтировать городскую "Баню №1" В Самаре объявили повторные торги на строительство III пускового комплекса "СамАрта" Самарский минстрой планирует установить новый норматив по машино-местам Стало известно, что строит компания Халиуллова на 9-й просеке

Строительство Строительство и недвижимость

Кибардин получил одобрение по застройке на ул. Ново-Вокзальной

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компании Вадима Кибардина получили поддержку на публичных слушаниях по застройке территории бывшей военной части на ул. Ново-Вокзальной, сообщается в заключении слушаний.

Заявки на многоэтажное строительство подавали ООО "Вымпел" и ООО "В-Траст". Последнее просило утвердить отклонения в части сокращения парковочных мест — 0,3 на квартиру. Площадь застройки 1,3 тыс. кв. м и 6,45 тыс. кв. метров.

Ранее "Вымпел" затеял судебную тяжбу с областным минстроем, пытаясь таким образом получить разрешение на строительство. Ведомство отказывало, поскольку проектом предусмотрено 191 машино-место, но на участке жилого дома компания планировала разместить только 49. Суд встал на сторону минстроя, но кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

ООО "Вымпел", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление недвижимым имуществом. Выручка в 2020 г. составила 1,5 млн руб., чистая прибыль - 415 тыс. рублей. Владелец компании - Вадим Кибардин.

ООО "В-Траст" учреждено в 2017 г. с уставным капиталом 86,03 млн рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление недвижимым имуществом. Владельцем также выступает Вадим Кибардин. Выручка в 2020 г. - 46,56 млн руб., чистая прибыль - 43,66 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4