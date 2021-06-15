Пять населенных пунктов выведут из состава нацпарка "Самарская Лука"

Территории населенных пунктов, входящих в состав национального парка "Самарская Лука", планируется заместить за счет других участков. Об этом Волга Ньюс сообщил депутат Государственной думы Леонид Симановский, при чьем участии выработан этот механизм.

Напомним, проблема активно обсуждается несколько лет. Дело в том, что статус национального парка накладывает определенные ограничения на хозяйственную деятельность из-за чего у жителей возникают проблемы с оформлением в собственность участков и домов, а власти испытывают сложности при строительстве соцобъектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Ко мне неоднократно обращались местные жители с просьбой решить вопрос о выведении населенных пунктов из границ национального парка, — комментирует Леонид Симановский. — Я обратился с этой проблемой к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Александровичу Козлову, который в ответном письме сообщил, что этот вопрос могут решить местные власти совместно с дирекцией нацпарка. Две недели назад мы организовали встречу активистов с мэром Жигулевска и директором "Самарской Луки", где был намечен вариант решения проблемы. Планируется, что будут найдены компенсационные территории, которые войдут в состав парка вместо населенных пунктов. Стороны запросили на решение всех вопросов полгода. Я буду контролировать ситуацию".

По словам директора нацпарка Евгения Березкина, 8 июня прошло совещание в Минприроды, где было принято решение по конкретным территориям, которые будут включены в состав парка вместо населенных пунктов.

"Национальный парк получит Васильевские острова, расположенные в Безенчукском районе. Сейчас это памятник природы регионального значения. Площадь островов, переходящих в нацпарк — 5077 гектаров. А площадь выбывающих населенных пунктов — 1618 гектаров. То есть территория парка увеличится", — сообщил Евгений Березкин.

Он также добавил, что речь идет только о селах по берегу Волги, которые входят в городской округ Жигулевск — Бахилова Поляна, Солнечная Поляна, Зольное, Богатырь и Ширяево. "Их включение в состав нацпарка признано ошибкой", — поясняет он.

Евгений Березкин отметил, что в решении вопроса помимо Леонида Симановского активное участие принимал его коллега по Госдуме Александр Хинштейн.

"По остальным населенным пунктам, находящимся в границах национального парка, необходимо отметить, что острота проблемы с ведением хозяйственной деятельности на их территории снята вступившим в силу в январе этого года 505-ФЗ, которым внесены изменения в закон "Об особо охраняемых природных территориях". Он разрешает оборот земли и строительство при наличии согласованных планов землепользования и градостроительных регламентов", — напомнил директор "Самарской Луки".

Глава Жигулевска Сергей Федотов, комментируя ситуацию, отметил, что прошедшее в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ совещание по вопросу расширения территории национального парка "Самарская Лука" положило начало новому этапу в развитии городского округа.

"Много лет вопрос хозяйственной деятельности в селах нашего округа ограничивался законом об особо охраняемых природных территориях. Много усилий было приложено администрацией города, и мы очень рады, что нам удалось найти решение, которое всех устроило. Уточнение границ с национальным парком "Самарская Лука" во многом упростит осуществление любой хозяйственной деятельности для наших жителей в порядке оформления документов, получения разрешений и согласований. А городской округ будет иметь возможность привлечения инвесторов на эти территории для развития туризма в этих уникальных природных местах", - прокомментировал Сергей Федотов.