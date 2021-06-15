В Самаре на две недели отключили горячую воду

В Самаре с 15 по 28 июня отключили горячую воду из-за опрессовки теплосетей.

Воды не будет в домах, расположенных на улицах Максима Горького, Волжский проспект, Осипенко, Ново-Садовая, проспект Ленина, Полевая, Буянова, Братьев Коростелевых, Рабочая, Садовая, Ленинградская, Самарская, Венцека, Галактионовская, Комсомольская и Куйбышева.

В период опрессовок в Самаре на несколько дней поэтапно отключают горячую воду на различных улицах по всему городу. Затем ее возвращают после устранения выявленных дефектов на сетях.