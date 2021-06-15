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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре Госжилинспеция помогла с ремонтом труб в подвале

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жильцы дома № 6 "А" по ул. Воеводина в Самаре обратились в городскую администрацию с жалобой на неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций в подвале.

После проведенного обследования состояния коммуникаций инспектор Госжилинспеции обязал управляющую организацию "Коммунсервис", обслуживающую дом, устранить неисправность. Проверка исполнения предписания показала, что ремонтные работы были проведены с хорошим качеством и в срок.

"Наша управляющая компания сразу же отреагировала на сигнал, пришли, все сделали, поменяли трубы, краны новые сделали. Теперь в подвале не течет, все сухо", — рассказал председатель совета МКД Евгений Афанасьев.

"Требовался более серьезный ремонт, с заменой участков труб. Теперь в подвале все в порядке, течи устранены. В управлении у нас 311 домов, стопроцентно старый жилой фонд, так что ремонтных работ много. Стараемся все делать качественно, своевременно реагировать на обращения жильцов", — прокомментировала инженер УК "Коммунсервис" Екатерина Маслова.

"Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан. Среди основных векторов работы — консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний. Все вопросы, которые поднимались на таких встречах, в своем Послании озвучил губернатор Дмитрий Азаров", рассказала руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.

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