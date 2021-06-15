В Самаре Госжилинспеция помогла с ремонтом труб в подвале

Жильцы дома № 6 "А" по ул. Воеводина в Самаре обратились в городскую администрацию с жалобой на неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций в подвале.
После проведенного обследования состояния коммуникаций инспектор Госжилинспеции обязал управляющую организацию "Коммунсервис", обслуживающую дом, устранить неисправность. Проверка исполнения предписания показала, что ремонтные работы были проведены с хорошим качеством и в срок.
"Наша управляющая компания сразу же отреагировала на сигнал, пришли, все сделали, поменяли трубы, краны новые сделали. Теперь в подвале не течет, все сухо", — рассказал председатель совета МКД Евгений Афанасьев.
"Требовался более серьезный ремонт, с заменой участков труб. Теперь в подвале все в порядке, течи устранены. В управлении у нас 311 домов, стопроцентно старый жилой фонд, так что ремонтных работ много. Стараемся все делать качественно, своевременно реагировать на обращения жильцов", — прокомментировала инженер УК "Коммунсервис" Екатерина Маслова.
"Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан. Среди основных векторов работы — консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний. Все вопросы, которые поднимались на таких встречах, в своем Послании озвучил губернатор Дмитрий Азаров", рассказала руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.