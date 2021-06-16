Умер бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов

Во вторник, 15 июня, на 73 году ушел из жизни Александр Аверьянов, возглавлявший "Крылья Советов" с 1994 по 1998 год.

Именно при Аверьянове "Крылья Советов" в матче с "Аланией" собрали на трибунах "Металлурга" 44 000 зрителей.

Александр Николаевич внес большой вклад в развитие самарского клуба. Его подопечные — Динар Шарипов, Василий Мазур, Александр Цыганков, Александр Орешников, Андрей Резанцев, Сергей Шишкин, Сергей Булатов до сих пор работают в структуре "Крыльев Советов".

В 2015 г. вышла в свет книга Александра Аверьянова "Крылья Советов" — любовь Самары", где он рассказал об одном из самых ярких периодов в истории нашей команды, когда Самара переживала настоящий футбольный бум.