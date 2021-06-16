Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15%

Агентству страхования вкладов вновь не удалось найти покупателя на долг "Крыльев Советов" перед Газбанком. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщается на Федресурсе.

Напомним, Агентство страхования вкладов выставило на торги права требования обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" к ЗАО "ПФК "Крылья Советов" в марте. Лот был оценен в 253 млн рублей.

Первые торги были назначены на 26 апреля, но заявок на них не поступило. Повторные торги планировались на 15 июня со снижением начальной цены на 10%. Но и на таких условиях желающих не нашлось.

Теперь право требования будет выставлено в форме публичного предложения с 21 июня по 15 августа 2021 года. При этом 21 июня стоимость лота составит 253 млн руб. минус 10%, со 2 августа - минус 12,5%, с 9 августа - минус 15%.

Отметим, что в 2013 г. сообщалось, что "Крылья Советов" взяли кредит в Газбанке на 340 млн рублей.