11 лет "строгача" получил изготовитель наркотиков из Самары

Самарский областной суд вынес приговор 40-летнему местному жителю Валериану Клюшневу, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В итоге в августе 2020 г. сотрудники ФСБ задержали мужчину с поличным во время производства амфетамина. Правоохранители изъяли 0,463 кг вещества и лабораторное оборудование, около 30 кг металлической ртути, химические реактивы и прекурсоры.

В отношении Клюшнева возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.