11 лет "строгача" получил изготовитель наркотиков из Самары

Самарский областной суд вынес приговор 40-летнему местному жителю Валериану Клюшневу, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В итоге в августе 2020 г. сотрудники ФСБ задержали мужчину с поличным во время производства амфетамина. Правоохранители изъяли 0,463 кг вещества и лабораторное оборудование, около 30 кг металлической ртути, химические реактивы и прекурсоры.
В отношении Клюшнева возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.