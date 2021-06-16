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Театр Культура

Спектакль театра-студии "Грань" получил награды сразу двух российских фестивалей

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр-студия "Грань" принял участие в двух российских фестивалях со спектаклем "В сапоге у бабки играл фокстрот".

3 июня спектакль показали в Москве, на III Фестивале губернских театров "Фабрика Станиславского". Сразу после этого театр отправился в Набережные Челны для участия в XVIII Фестивале театров малых городов России.

На этом фестивале спектакль получил Дипломом Ассоциации театральных критиков.

"Я не припомню другого такого года, когда призов было бы меньше, чем тех, кто их достоин. Это говорит о том, что работа с театрами малых городов, которую проводит Театр Наций, дает свои плоды", — говорит заместитель художественного руководителя Театра Наций, критик Роман Должанский.

Следом за ФТМГР подвел итоги и фестиваль "Фабрика Станиславского". Его особенность в том, что премией отмечают работы актеров.

"Мы верим этим артистам, которые сыграли своих персонажей так, что мы все, и зрители, и профессионалы, готовы сказать им, подобно Станиславскому: "Верю!" И я верю, что Константин Сергеевич согласился бы с нашим выбором, выбором жюри фестиваля", — сказал худрук фестиваля Сергей Безруков.

"Грань" увезла с фестиваля специальный приз жюри "За лучший актерский дуэт", его вручили артистам Юлии Бокурадзе и Сергею Позднякову.

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Какой же он красавец!

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Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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