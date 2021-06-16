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Экономика и бизнес

Более 20 предприятий Самарской области стали участниками федерального форума "Производительность 360"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 июня, в Нижнем Новгороде стартовал III федеральный Форум "Производительность 360". Самарский регион на форуме представляют руководители и специалисты более 20 предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда" — и органов исполнительной власти.

Форум "Производительность 360" — традиционно главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Около 80 экспертов обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны. В частности, возможности снижения цен на социально значимые продукты, строительство жилья и автодорог за счет использования бережливого производства.

Самарская область — в числе лидеров по реализации нацпроекта. Более 100 предприятий Самарской области вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства. На сегодня уже 67 компаний показали отличные результаты. В среднем предприятиям — участникам нацпроекта — удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы и на 68% повысить выработку на пилотном потоке.

О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Внедрение бережливого производства — один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства, отмечал он.

"Сегодня нацпроект "Производительность труда" имеет ключевую задачу. Без повышения производительности труда невозможно добиться роста зарплат. Повышение производительности дает снижение себестоимости продукции, а значит, предприятие сможет продать ее больше, получить дополнительные средства на развитие, создание новых рабочих мест и повышение доходов сотрудников.

Именно поэтому проведение форума "Производительность 360", где обсуждаются лучшие региональные практики внедрения инструментов бережливого производства, очень важно", — отметил участник форума — руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Мотивационную составляющую самого национального проекта подчеркивает генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон: "В основе нашего подхода к производительности — человек и его культура. Все мы проводим большую часть жизни на работе. И крайне важно чувствовать себя там комфортно. Нацпроект "Производительность труда" сразу про всех — про жизнь. Мы меняем производственную культуру. Сегодня 30 тыс. человек вместе с нами прошли через конкретные проекты на площадках 2,5 тыс. предприятий-участников. Это люди, которые в начале пути традиционно сопротивлялись изменениям, но через два-три месяца смотрели на проект совершенно другими глазами. Важный этап этой трансформации — согласиться с тем, что проблемы есть, осознать их. По моему опыту, 80% предприятий потом говорят "мы не понимаем, как мы работали до этого".

Форум продолжает свою работу. Уже более 450 человек прошли тренинги по управлению изменениями и управлению эффективностью. Еще 17 человек прошли обучение на "Фабрике офисных процессов", которая работает на площадке форума. Эффект от обучения на "Фабрике" заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик бережливого производства, но и мотивации и вовлечения сотрудников в непрерывные улучшения. В программу обучения входил методический разбор материалов и тренинг по навыкам активного практического обучения.

Всего на сегодняшний день в стране открыто и функционирует три "Фабрики офисных процессов", а также 37 производственных "Фабрик процессов" по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК).

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