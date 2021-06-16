В САТОБ пройдет благотворительный спектакль "Принц и нищий"

В четверг, 17 июня, в 11:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет благотворительный спектакль "Принц и нищий" по мотивам романа Марка Твена. Его сыграют юные актеры Образцового детского театра кукол "Аленький цветочек", так полюбившегося самарскому зрителю.

Напомним, в 2021 году театр и его художественный руководитель Виктор Михайлов стали лауреатами престижного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" в номинациях "Лучший детский спектакль" и "Лучшая режиссерская работа".

Заслуженными наградами была удостоена работа над спектаклем "Шинель" по мотивам произведения Гоголя.