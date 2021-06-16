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Театр Культура

В САТОБ пройдет благотворительный спектакль "Принц и нищий"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 июня, в 11:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет благотворительный спектакль "Принц и нищий" по мотивам романа Марка Твена. Его сыграют юные актеры Образцового детского театра кукол "Аленький цветочек", так полюбившегося самарскому зрителю.

Напомним, в 2021 году театр и его художественный руководитель Виктор Михайлов стали лауреатами престижного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" в номинациях "Лучший детский спектакль" и "Лучшая режиссерская работа".

Заслуженными наградами была удостоена работа над спектаклем "Шинель" по мотивам произведения Гоголя.

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Последние комментарии

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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