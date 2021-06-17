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Суды Происшествия

В Самарской области вымогатели представлялись сотрудниками ФСБ и издевались над людьми

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти началось рассмотрение уголовного дела мужчин по фамилиям Худяков, Фукалов, Османови, Гащенко и Рысмухамбетов. Их обвинили в вымогательствах и нападениях на людей.

История началась в Новокуйбышевске в январе 2020 года. На местных жителей дважды нападали и вымогали у них деньги. Злоумышленники представлялись работниками ФСБ России. За отказ выдать деньги жертв били. Кроме того, у одного из потерпевших диагностировали ранение от травматического оружия. В одном из случаев вымогатели требовали 600 тыс. рублей.

В мае на подозреваемых вышли уже настоящие сотрудники ФСБ. Предполагается, что группировку создал житель Тольятти Худяков. В отношении него и его товарищей в МВД Тольятти возбудили уголовные дела.

Как сообщили в суде Комсомольского района, судья Татьяна Иванова на днях начала рассматривать материалы обвинения. Если вину подозреваемых докажут, им грозят реальные сроки лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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