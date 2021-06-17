В Самарской области вымогатели представлялись сотрудниками ФСБ и издевались над людьми

В Тольятти началось рассмотрение уголовного дела мужчин по фамилиям Худяков, Фукалов, Османови, Гащенко и Рысмухамбетов. Их обвинили в вымогательствах и нападениях на людей.
История началась в Новокуйбышевске в январе 2020 года. На местных жителей дважды нападали и вымогали у них деньги. Злоумышленники представлялись работниками ФСБ России. За отказ выдать деньги жертв били. Кроме того, у одного из потерпевших диагностировали ранение от травматического оружия. В одном из случаев вымогатели требовали 600 тыс. рублей.
В мае на подозреваемых вышли уже настоящие сотрудники ФСБ. Предполагается, что группировку создал житель Тольятти Худяков. В отношении него и его товарищей в МВД Тольятти возбудили уголовные дела.
Как сообщили в суде Комсомольского района, судья Татьяна Иванова на днях начала рассматривать материалы обвинения. Если вину подозреваемых докажут, им грозят реальные сроки лишения свободы.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.