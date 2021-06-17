В Самарской области вымогатели представлялись сотрудниками ФСБ и издевались над людьми

В Тольятти началось рассмотрение уголовного дела мужчин по фамилиям Худяков, Фукалов, Османови, Гащенко и Рысмухамбетов. Их обвинили в вымогательствах и нападениях на людей.

История началась в Новокуйбышевске в январе 2020 года. На местных жителей дважды нападали и вымогали у них деньги. Злоумышленники представлялись работниками ФСБ России. За отказ выдать деньги жертв били. Кроме того, у одного из потерпевших диагностировали ранение от травматического оружия. В одном из случаев вымогатели требовали 600 тыс. рублей.

В мае на подозреваемых вышли уже настоящие сотрудники ФСБ. Предполагается, что группировку создал житель Тольятти Худяков. В отношении него и его товарищей в МВД Тольятти возбудили уголовные дела.

Как сообщили в суде Комсомольского района, судья Татьяна Иванова на днях начала рассматривать материалы обвинения. Если вину подозреваемых докажут, им грозят реальные сроки лишения свободы.