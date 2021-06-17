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Суды Происшествия

Компании Кошелева оплатили штраф в 130 млн руб. за сговор при строительстве школ и детсада

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" оплатили штраф в общем размере более 130 млн рублей.

10 марта прошлого года Самарским УФАС России было принято решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства", которое выразилось в заключении антиконкурентных соглашений в рамках подготовки и проведения аукциона по строительству социальных объектов-двух школ и детского сада (НМЦК 1,2 млрд рублей).

При рассмотрении дела было установлено, что строительство объектов было начато до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций. Самарским УФАС России были установлены факты прямого взаимодействия заказчика и участников торгов и совокупность косвенных доказательств, подтверждающих факты договоренностей.

При этом НМЦК после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения как такового не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада — АО "СЗ Кошелев Проект Самара".

5 апреля 2021 г. Одиннадцатый арбитражный суд Самарской области оставил решение Арбитражного суда Самарской области от 26 января 2021 г. в отношении фирм без изменений, подтвердив правомерность позиции Самарского УФАС России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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