Компании Кошелева оплатили штраф в 130 млн руб. за сговор при строительстве школ и детсада

АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" оплатили штраф в общем размере более 130 млн рублей.

10 марта прошлого года Самарским УФАС России было принято решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства", которое выразилось в заключении антиконкурентных соглашений в рамках подготовки и проведения аукциона по строительству социальных объектов-двух школ и детского сада (НМЦК 1,2 млрд рублей).

При рассмотрении дела было установлено, что строительство объектов было начато до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций. Самарским УФАС России были установлены факты прямого взаимодействия заказчика и участников торгов и совокупность косвенных доказательств, подтверждающих факты договоренностей.

При этом НМЦК после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения как такового не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада — АО "СЗ Кошелев Проект Самара".

5 апреля 2021 г. Одиннадцатый арбитражный суд Самарской области оставил решение Арбитражного суда Самарской области от 26 января 2021 г. в отношении фирм без изменений, подтвердив правомерность позиции Самарского УФАС России.