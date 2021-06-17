Компании Кошелева оплатили штраф в 130 млн руб. за сговор при строительстве школ и детсада

АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" оплатили штраф в общем размере более 130 млн рублей.
10 марта прошлого года Самарским УФАС России было принято решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства", которое выразилось в заключении антиконкурентных соглашений в рамках подготовки и проведения аукциона по строительству социальных объектов-двух школ и детского сада (НМЦК 1,2 млрд рублей).
При рассмотрении дела было установлено, что строительство объектов было начато до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций. Самарским УФАС России были установлены факты прямого взаимодействия заказчика и участников торгов и совокупность косвенных доказательств, подтверждающих факты договоренностей.
При этом НМЦК после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения как такового не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада — АО "СЗ Кошелев Проект Самара".
5 апреля 2021 г. Одиннадцатый арбитражный суд Самарской области оставил решение Арбитражного суда Самарской области от 26 января 2021 г. в отношении фирм без изменений, подтвердив правомерность позиции Самарского УФАС России.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.