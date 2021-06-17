Экс-главу Ставропольского района осудили за злоупотребление полномочиями

В Тольятти суд вынес приговор бывшему главе Старопольского района В.Анисимову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В октябре 2016 г. Анисимов подписал акт о приемке работ по муниципальному контракту на капремонт школы в с. Узюково. При этом чиновник знал, что в документах содержатся ложные сведения о якобы выполненных работах по пароизоляции, огнезащите и вывозу мусора.

Кроме того, в декабре 2017 г. Анисимов принял фактически не выполненные работы по укладке асфальта.

В результате бюджету района был нанесен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Суд признал Анисимова виновным. Приговор в законную силу еще не вступил.