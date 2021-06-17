Экс-главу Ставропольского района осудили за злоупотребление полномочиями

В Тольятти суд вынес приговор бывшему главе Старопольского района В.Анисимову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В октябре 2016 г. Анисимов подписал акт о приемке работ по муниципальному контракту на капремонт школы в с. Узюково. При этом чиновник знал, что в документах содержатся ложные сведения о якобы выполненных работах по пароизоляции, огнезащите и вывозу мусора.
Кроме того, в декабре 2017 г. Анисимов принял фактически не выполненные работы по укладке асфальта.
В результате бюджету района был нанесен ущерб на сумму более 4 млн рублей.
Суд признал Анисимова виновным. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.