Долги за воду могут привести к аресту автомобиля

В Самаре арестовали автомобиль, владелица которого задолжала за холодную воду более 65000 рублей.

Гражданка Т., проживающая в Промышленном районе Самары, не оплачивала квитанции от "РКС-Самара" с октября 2018 года. Судебные приказы на общую сумму 65 700 рублей были направлены в отдел судебных приставов.

В июне 2021 года судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками "РКС-Самара" арестовали ее автомобиль Daewoo Matiz за долги перед ресурсоснабжающим предприятием. Это крайняя мера, когда должник не хочет платить за потребленную воду даже после решения суда.

В настоящее время в розыске находятся еще три автомобиля, принадлежащие самарцам, которые не хотят добровольно платить за водоснабжение и водоотведение. После их нахождения приставы произведут арест движимого имущества.

Чтобы не остаться без средства передвижения, чтобы денежные средства не списывались автоматически с банковской карточки или не вычитались из зарплаты, необходимо вовремя и в полном объеме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения.