Долги за воду могут привести к аресту автомобиля

В Самаре арестовали автомобиль, владелица которого задолжала за холодную воду более 65000 рублей.
Гражданка Т., проживающая в Промышленном районе Самары, не оплачивала квитанции от "РКС-Самара" с октября 2018 года. Судебные приказы на общую сумму 65 700 рублей были направлены в отдел судебных приставов.
В июне 2021 года судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками "РКС-Самара" арестовали ее автомобиль Daewoo Matiz за долги перед ресурсоснабжающим предприятием. Это крайняя мера, когда должник не хочет платить за потребленную воду даже после решения суда.
В настоящее время в розыске находятся еще три автомобиля, принадлежащие самарцам, которые не хотят добровольно платить за водоснабжение и водоотведение. После их нахождения приставы произведут арест движимого имущества.
Чтобы не остаться без средства передвижения, чтобы денежные средства не списывались автоматически с банковской карточки или не вычитались из зарплаты, необходимо вовремя и в полном объеме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.