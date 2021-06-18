Офис "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре переходит работать на шестидневную рабочую неделю

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" продлевает период очного обслуживания клиентов. С 19 июня жители Самары смогут получить консультацию энергетиков по адресу Революционная, 101б с 9:00 до 13:00. Прием будут вести два специалиста, которые смогут ответить на вопросы по начислениям, перерасчетам, актуализации данных по счетчикам, сумме задолженности, способах оплаты и т.д. В Тольятти по возникающим вопросам горожане могут обращаться в офисы МФЦ не только в будни, но и в выходные.

"Комфорт и удобство наших клиентов - основной приоритет. В связи с этим мы решили продлить рабочую неделю. Надеемся, что этот шаг позволит ускорить решение части возникающих вопросов посетителей", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В круглосуточном режиме для клиентов компании остаются доступными онлайн-сервисы на сайте samara.esplus.ru.