Офис "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре переходит работать на шестидневную рабочую неделю

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" продлевает период очного обслуживания клиентов. С 19 июня жители Самары смогут получить консультацию энергетиков по адресу Революционная, 101б с 9:00 до 13:00. Прием будут вести два специалиста, которые смогут ответить на вопросы по начислениям, перерасчетам, актуализации данных по счетчикам, сумме задолженности, способах оплаты и т.д. В Тольятти по возникающим вопросам горожане могут обращаться в офисы МФЦ не только в будни, но и в выходные.
"Комфорт и удобство наших клиентов - основной приоритет. В связи с этим мы решили продлить рабочую неделю. Надеемся, что этот шаг позволит ускорить решение части возникающих вопросов посетителей", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В круглосуточном режиме для клиентов компании остаются доступными онлайн-сервисы на сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.