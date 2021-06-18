Самарчанку осудили за попытку обмануть студента

Суд Кировского района Самары вынес приговор Алине Рябковой, которую признали виновной в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В мае 2020 г. Рябкова, учившаяся в магистратуре, получила от студента 53 тыс. руб. за положительные оценки по экзаменам и зачетам. При этом фактически самарчанка не имела возможности осуществить обещанное.
Рябкову задержали во время оперативного эксперимента.
Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.