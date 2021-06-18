Самарчанку осудили за попытку обмануть студента

Суд Кировского района Самары вынес приговор Алине Рябковой, которую признали виновной в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В мае 2020 г. Рябкова, учившаяся в магистратуре, получила от студента 53 тыс. руб. за положительные оценки по экзаменам и зачетам. При этом фактически самарчанка не имела возможности осуществить обещанное.

Рябкову задержали во время оперативного эксперимента.

Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.